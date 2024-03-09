Новости России
· Ульяна Сенько

«Не покупайте даже для выпечки»: Росконтроль озвучил марки молока, которые лучше не покупать даже по скидке

«Не покупайте даже для выпечки»: Росконтроль озвучил марки молока, которые лучше не покупать даже по скидке

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Недавно Росконтроль озвучил список марок молока, которые лучше не приобретать, даже если они предлагаются со скидкой. Эта информация вызвала немало волнений среди потребителей, поскольку молоко является одним из основных продуктов питания в рационе большинства людей.

Итак, какие же марки молока оказались в списке антирекомендаций Росконтроля? Это важно знать, чтобы быть уверенным в качестве продукта, который попадает в ваш стол: в список худших попали «Маруся», «36 копеек» и «Честное коровье молоко».

Кроме того, если у вас есть особые диетические или здоровотворные требования, стоит избегать вышеперечисленных марок молока. Например, если вы предпочитаете натуральное молоко без добавок и консервантов, лучше выбирать продукцию проверенных и надежных производителей.

В целом, следует придерживаться рекомендаций Росконтроля и обращать внимание на качество продуктов, которые мы приобретаем для своего питания и здоровья. Предпочтение надежным и проверенным брендам поможет избежать негативных последствий и поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

холодный туман от тараканов жуковский

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

сколько стоит удаление стержневой мозоли в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными
Лонгриды
2 дня назад

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Главный строитель РТ Равиль Зиганшин насмерть задавил пенсионера: что известно о страшном ДТП

Новости Казани

2 дня назад

Казанским цветочным задерживают поставки на европейской таможне

Новости Казани

2 дня назад

Прямо сейчас в Казани горит танковое училище

Новости Татарстана

2 дня назад

Главное управление ветеринарии РТ: Много скота и птицы завозят нелегально

Новости Татарстана

2 дня назад

В Татарстане на 13% упал индекс промышленного производства в январе 2024 года
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Татарстана

2 дня назад

Исполком Казани выкупит два аварийных дома для муниципальных нужд

Новости Казани

2 дня назад

Детский сад на 260 мест начали строить в Советском районе Казани

Новости Казани

2 дня назад

На крупных стройках Казани провели рейды в поисках призывников
Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов
Интересное в Казани
5 дней назад

Масленица уже близко: редакция подготовила 5 секретных рецептов приготовления блинов