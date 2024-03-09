«Не покупайте даже для выпечки»: Росконтроль озвучил марки молока, которые лучше не покупать даже по скидке

Недавно Росконтроль озвучил список марок молока, которые лучше не приобретать, даже если они предлагаются со скидкой. Эта информация вызвала немало волнений среди потребителей, поскольку молоко является одним из основных продуктов питания в рационе большинства людей.

Итак, какие же марки молока оказались в списке антирекомендаций Росконтроля? Это важно знать, чтобы быть уверенным в качестве продукта, который попадает в ваш стол: в список худших попали «Маруся», «36 копеек» и «Честное коровье молоко».

Кроме того, если у вас есть особые диетические или здоровотворные требования, стоит избегать вышеперечисленных марок молока. Например, если вы предпочитаете натуральное молоко без добавок и консервантов, лучше выбирать продукцию проверенных и надежных производителей.

В целом, следует придерживаться рекомендаций Росконтроля и обращать внимание на качество продуктов, которые мы приобретаем для своего питания и здоровья. Предпочтение надежным и проверенным брендам поможет избежать негативных последствий и поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии.