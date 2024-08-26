Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не по усикам и даже не по попке: самый спелый арбуз определяют именно этим непопулярным способом

Лето и начало осени — это сезон сочных и сладки...

dia-logika.ru

Подписаться в Telegram

Лето и начало осени — это сезон сочных и сладких арбузов, которые радуют нас своим освежающим вкусом. Но как выбрать действительно спелый арбуз, который будет сладким и ароматным?

Большинство из нас привыкло ориентироваться на традиционные методы: смотреть на усики, проверять цвет корки или искать желтое пятно. Однако, есть один малоизвестный, но очень эффективный способ, который поможет вам безошибочно выбрать самый вкусный арбуз.

Забудьте о традиционных признаках

Многие привыкли выбирать арбузы, ориентируясь на их внешний вид — проверять, насколько сухим является усик, или внимательно изучать «попку» арбуза. Конечно, эти методы могут быть полезны, но они далеко не всегда дают гарантию, что внутри арбуз окажется спелым и сладким. Оказывается, есть более точный способ, который используют настоящие знатоки.

Секретный метод: обращайте внимание на звук

Да-да, вы не ослышались! Самый надежный способ определить спелость арбуза — это обратить внимание на звук, который он издает. Опытные продавцы и фермеры знают, что звук арбуза может рассказать о его качестве гораздо больше, чем его внешний вид.

Вот как это работает:

  1. Постучите по арбузу: поднимите арбуз и легонько постучите по нему костяшками пальцев. Спелый арбуз издает глубокий, глухой звук. Если звук слишком звонкий или металлический, это может означать, что арбуз недоспел или внутри слишком много пустот.
  2. Прислушайтесь к вибрациям: при постукивании спелый арбуз будет немного вибрировать. Эта вибрация свидетельствует о плотной, сочной и сладкой мякоти. Если арбуз не вибрирует, возможно, он уже перезрел или, наоборот, не дозрел.
  3. Приложите ухо к арбузу: еще один метод, который используют опытные покупатели, — это приложить ухо к арбузу и слегка сжать его руками. Спелый арбуз издаст легкий треск, что указывает на то, что мякоть внутри упругая и сочная.

Почему этот метод работает?

Арбуз, как и многие другие фрукты, состоит в основном из воды. Когда арбуз созревает, его мякоть становится плотной и сочной, а вода внутри распределяется равномерно. В результате, спелый арбуз издает глухой звук при постукивании и немного вибрирует. Недозрелый или перезревший арбуз, наоборот, может звучать слишком звонко или совсем не издавать характерного звука.

Преимущества использования этого метода

  • Точность: метод позволяет избежать покупки недозрелых или перезрелых арбузов.
  • Простота: не требуется специальных инструментов или навыков — только ваши уши и руки.
  • Универсальность: подходит для всех видов арбузов, независимо от их размера или сорта.

Теперь, зная этот уникальный способ, вы сможете безошибочно выбрать самый спелый арбуз и наслаждаться его сладким вкусом в любое время. Попробуйте следующий раз прислушаться к арбузу, и вы будете удивлены, насколько этот метод эффективен! Забудьте о старых способах и используйте новые знания, чтобы выбирать только лучшие плоды. Ваши друзья и близкие точно оценят вашу способность находить идеальные арбузы!

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Эксперты поделились новыми секретами здорового образа жизни для современного человека

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

средство от плесени на ткани

Новости Татарстана

день назад

Казанский самолет стал жертвой лазерного воздействия

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

установка электросчётчиков екатеринбург в Екатеринбурге

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане найден боевой снаряд на проезжей части

Новости Казани

день назад

В Казани произошло ДТП с участием пьяного питбайкера

Новости Татарстана

день назад

Жителям Татарстана предоставят бесплатную юридическую помощь

Новости Казани

день назад

В Казани восстановят здание школы №18

Новости Казани

день назад

В казанском аэропорту торжественно встретили Бурака Озчивита
Новости Татарстана
2 дня назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Казани

час назад

В Казани будет работать чат-бот для проверки штрафов

Гид по скидкам Казани

день назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Казани

3 часа назад

В Казани отключат воду

Новости Казани

3 часа назад

В Казани девятиклассники могут работать в школьных столовых
Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре
Новости Казани
день назад

Жилой комплекс в Казани утопает в мусоре

Новости Татарстана

4 часа назад

В РТ вернётся жара

Новости Казани

5 часов назад

Палестина хочет вступить в БРИКС после саммита в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Несколько казанских кафе не прошли санитарную и пожарную проверку
Имитация работы: как не попасться на удочку нед...
Интересное в Казани
6 дней назад

Имитация работы: как не попасться на удочку недобросовестных застройщиков
Массовое ДТП стало причиной пробки около казанс...
Новости Казани
2 дня назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта