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· Регина Шигабетдинова

«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Специалисты Роскачества предупредили всех покупателей популярных маркетплейсов об использовании основной карты для оплаты
«Не платите своей картой»: Роскачество предупредило всех, кто покупает на Wildberries, Ozon и AliExpress

Фото: rusnewshub.ru

Эксперты дали совет по оплате товаров в интернет-магазинах, отговаривая граждан пользоваться своей основной банковской картой. Последние исследования показывают, что количество случаев мошенничества, которые затрагивают сегмент интернет-магазинов, не уменьшается, а наоборот, растет, сообщает PRIMPRESS.

Злоумышленники нередко получают доступ к банковским картам, которые привязаны к личным кабинетам в маркетплейсах. После этого оттуда могут списать все имеющиеся деньги. Поэтому в Роскачестве заявили, что лучше не использовать свою основную карту для интернет-покупок.

Отмечается, что для оплаты товаров в интернет-магазинах лучше завести отдельный пластик, это может быть как дополнительная банковская карта, так и виртуальная. На нее можно при необходимости класть сумму, нужную для покупки, но много денег там не хранить. Это поможет уберечь себя от мошенников. Ведь даже если они украдут данные счета, списывать оттуда будет нечего.

Кроме того, в Роскачестве порекомендовали россиянам не оплачивать товары сразу, а делать это исключительно после доставки и только так. Это не только поможет защищиться от мошенников, но и убережет от некачественного товара, ведь его можно будет проверить на месте и в случае чего сразу же от него отказаться.

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