Не пейте эту отраву: эти марки кофе не смейте брать даже по акции

Росконтроль недавно завершил подробное исследование растворимого кофе, доступного на российском рынке.

Исследование сосредоточилось на сублимированных кофе, известных своей удобной подготовкой и широкой доступностью среди потребителей.

В ходе анализа были тщательно изучены углеводный состав и уровень глюкозы продуктов. Эти критерии являются ключевыми для определения качества кофе и его соответствия установленным стандартам пищевой безопасности. По результатам тестирования, некоторые бренды были выделены как особенно высококачественные. В список лучших вошли такие марки, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта».

Тем не менее, исследование также выявило продукты, которые не удовлетворили критериям качества. Бренды Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite показали неудовлетворительные результаты из-за включения в состав продуктов добавок, таких как цикорий и злаки, что противоречит стандартам чистого кофе.

Эксперты Росконтроля настоятельно рекомендуют потребителям внимательно относиться к выбору растворимого кофе, особенно в условиях постоянно изменяющегося рынка. Покупателям советуют приобретать кофе у надежных производителей и в магазинах с хорошей репутацией, чтобы избежать продукции, которая может оказаться ниже ожидаемого уровня качества.