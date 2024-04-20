Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не пейте эту отраву: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидке

Не пейте эту отраву: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидке

store-app.ru

Подписаться в Telegram

Росконтроль недавно выпустил результаты своего последнего исследования растворимого кофе, доступного на российском рынке, с особым акцентом на сублимированные продукты, известные своей удобной подготовкой и популярностью среди потребителей.

Основные выводы исследования

Анализ углеводного состава и уровня глюкозы помог экспертам оценить реальное качество продуктов и их соответствие стандартам пищевой безопасности. Исследование выявило несколько марок, которые заслужили высшие оценки за качество и безопасность. Среди них Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта».

Продукты, не соответствующие стандартам

В то же время Росконтроль выявил марки с неудовлетворительными результатами. Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были указаны за включение в состав нестандартных добавок, таких как цикорий и злаки, что противоречит требованиям к чистоте традиционного кофе.

Эксперты подчеркивают, что рынок растворимого кофе динамичен и потребители должны оставаться осведомленными о последних данных относительно качества продуктов. Важно приобретать кофе у проверенных производителей и в магазинах с надежной репутацией для гарантии высокого качества продукта.

Это исследование Росконтроля помогает потребителям сделать осознанный выбор и поддерживать высокие стандарты качества в своем ежедневном потреблении кофе, что несомненно влияет на их здоровье и удовлетворенность.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

21 час назад

У стройки гостиниц на «Миллениуме» собрались полицейские и автобусы

Полезное

22 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

укусы постельного клопа

Новости Татарстана

17 часов назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Гид по скидкам Казани

4 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

установка центрального замка на авто в Москве

Новости Татарстана

день назад

20 апреля 2024 года в Казани завершается отопительный сезон

Новости Татарстана

день назад

Жительница Нижнекамска забрала 35 млн рублей из кассы банка и получила 7,5 лет

Новости Татарстана

день назад

2 погибших: водитель Maybach протаранил «Ниву» под Зеленодольском

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 19-летний водитель в момент ДТП вылетел из салона авто и погиб

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах студентам предлагают зарплату до 120 000 рублей
Лонгриды
14 часов назад

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Сокращение часов по обществознанию и военная подготовка: что ждет казанских школьников в 2025 году?

Новости Татарстана

17 часов назад

Депутаты на заседании задумались над изменением часового пояса Татарстана

Полезное

22 часа назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

Новости Татарстана

18 часов назад

Украинские кибер-террористы атаковали СМИ «Казанский репортёр»

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане дефицит инженеров и рабочих промышленных предприятий
В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека
Новости Татарстана
22 часа назад

В Бугульминском районе в ДТП погибли 3 человека

Новости Татарстана

19 часов назад

Марата Клубнику наказали за торговлю клубникой под стенами Казанского Кремля

Новости Татарстана

19 часов назад

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия депутата Раиса Сулейманова

Новости Татарстана

19 часов назад

3 казанских парка вошли в реестр лучших практик по благоустройству в РФ
Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»
Интересное в Казани
4 дня назад

Бренд, увенчанный короной: истории татарстанских участниц конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Россия»