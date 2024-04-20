Не пейте эту отраву: эти бренды кофе не смейте брать даже по огромной скидке

Росконтроль недавно выпустил результаты своего последнего исследования растворимого кофе, доступного на российском рынке, с особым акцентом на сублимированные продукты, известные своей удобной подготовкой и популярностью среди потребителей.

Основные выводы исследования

Анализ углеводного состава и уровня глюкозы помог экспертам оценить реальное качество продуктов и их соответствие стандартам пищевой безопасности. Исследование выявило несколько марок, которые заслужили высшие оценки за качество и безопасность. Среди них Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта».

Продукты, не соответствующие стандартам

В то же время Росконтроль выявил марки с неудовлетворительными результатами. Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были указаны за включение в состав нестандартных добавок, таких как цикорий и злаки, что противоречит требованиям к чистоте традиционного кофе.

Эксперты подчеркивают, что рынок растворимого кофе динамичен и потребители должны оставаться осведомленными о последних данных относительно качества продуктов. Важно приобретать кофе у проверенных производителей и в магазинах с надежной репутацией для гарантии высокого качества продукта.

Это исследование Росконтроля помогает потребителям сделать осознанный выбор и поддерживать высокие стандарты качества в своем ежедневном потреблении кофе, что несомненно влияет на их здоровье и удовлетворенность.