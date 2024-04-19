Не пейте эту отраву: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

Росконтроль представил результаты нового исследования растворимого кофе, предлагаемого гражданам страны на российском рынке, акцентируя внимание на сублимированных продуктах.

Эти кофе популярны за счет своей удобной подготовки и широкой доступности.

Исследование сфокусировано на анализе углеводного состава и уровня глюкозы в кофе, что важно для оценки его качества и соответствия пищевым стандартам.

Исследование Росконтроля выявило продукты, не соответствующие стандартам качества. Кофе марок Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite показали недостаточные результаты из-за наличия в составе добавок, таких как цикорий и злаки, что не соответствует ожиданиям чистого кофе.

Эксперты Росконтроля подчеркивают, что в условиях постоянно меняющегося рынка потребители должны тщательно выбирать растворимый кофе. Важно приобретать кофе только у проверенных производителей и в магазинах с устойчивой репутацией, чтобы гарантировать высокое качество продукта.

Советы для покупателей включают изучение состава продукта перед покупкой, проверку сертификатов качества и избегание товаров с непонятными добавками, которые могут снизить качество напитка и его пользу.

Это исследование помогает потребителям сделать осознанный выбор и поддерживать высокие стандарты потребления, что важно для здоровья и удовлетворенности от продукта.