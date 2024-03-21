«Не пейте это ни в коем случае»: в Роскачестве обнародовали марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман
aromacoffee.ru
Недавно организация Росконтроль провела исследование, направленное на выявление качества растворимого кофе на российском рынке.
Особое внимание уделялось сублимированным продуктам, которые ценятся за удобство приготовления. В ходе лабораторных тестов анализировалось содержание углеводов, глюкозы и других важных компонентов в кофе различных брендов.
Из исследованных марок Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» получили положительные отзывы за качество и безопасность. В то же время, Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite попали в список продукции, не соответствующей стандартам, с обнаружением в составе цикория и зерновых добавок, что считается признаком фальсификации.
В связи с полученными результатами, Росконтроль рекомендует покупателям быть внимательными при выборе растворимого кофе, предпочитая проверенные марки, которые доказали своё соответствие требованиям качества и безопасности.
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