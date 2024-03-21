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«Не пейте это ни в коем случае»: в Роскачестве обнародовали марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман

«Не пейте это ни в коем случае»: в Роскачестве обнародовали марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман

aromacoffee.ru

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Недавно организация Росконтроль провела исследование, направленное на выявление качества растворимого кофе на российском рынке.

Особое внимание уделялось сублимированным продуктам, которые ценятся за удобство приготовления. В ходе лабораторных тестов анализировалось содержание углеводов, глюкозы и других важных компонентов в кофе различных брендов.

Из исследованных марок Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» получили положительные отзывы за качество и безопасность. В то же время, Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite попали в список продукции, не соответствующей стандартам, с обнаружением в составе цикория и зерновых добавок, что считается признаком фальсификации.

В связи с полученными результатами, Росконтроль рекомендует покупателям быть внимательными при выборе растворимого кофе, предпочитая проверенные марки, которые доказали своё соответствие требованиям качества и безопасности.

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