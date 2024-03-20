«Не пейте это ни в коем случае»: в Роскачестве назвали марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман
muzoktcrb.ru
Росконтроль опубликовал отчет об исследовании качества растворимого кофе на российском рынке, акцентируя внимание на сублимированных вариантах из-за их удобства приготовления.
Аналитики внимательно изучили содержание основных компонентов, таких как углеводы и глюкоза, в различных брендах кофе.
Из исследованных марок Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» были отмечены за соответствие высоким стандартам качества. В противоположность, продукция Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite не удовлетворила критериям, показав наличие в составе цикория и злаков, что трактуется как признак недобросовестности производителей.
Основываясь на результатах исследования, Росконтроль настоятельно советует потребителям проявлять бдительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение продукции с доказанной репутацией.
Помимо качества продукции, Росконтроль также обратил внимание на упаковку кофе, оценивая ее удобство использования и информативность. Было отмечено, что некоторые бренды предоставляют недостаточно информации о происхождении кофейных зерен и условиях их обработки.
В целях повышения осведомленности потребителей, Росконтроль рекомендует обращать внимание не только на состав продукта, но и на информацию, предоставляемую производителем на упаковке, включая происхождение кофе и наличие сертификатов качества.
В результате исследования потребителям предоставлены ценные сведения о том, как выбирать качественный растворимый кофе, исходя из комплексной оценки продуктов на рынке. Это поможет сделать осознанный выбор в пользу продуктов, которые соответствуют не только их вкусовым предпочтениям, но и требованиям к качеству и безопасности.
Росконтроль опубликовал отчет об исследовании качества растворимого кофе на российском рынке, акцентируя внимание на сублимированных вариантах из-за их удобства приготовления.
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