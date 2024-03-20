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· Ульяна Сенько

«Не пейте это ни в коем случае»: в Роскачестве назвали марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман

«Не пейте это ни в коем случае»: в Роскачестве назвали марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман

muzoktcrb.ru

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Росконтроль опубликовал отчет об исследовании качества растворимого кофе на российском рынке, акцентируя внимание на сублимированных вариантах из-за их удобства приготовления.

Аналитики внимательно изучили содержание основных компонентов, таких как углеводы и глюкоза, в различных брендах кофе.

Из исследованных марок Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» были отмечены за соответствие высоким стандартам качества. В противоположность, продукция Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite не удовлетворила критериям, показав наличие в составе цикория и злаков, что трактуется как признак недобросовестности производителей.

Основываясь на результатах исследования, Росконтроль настоятельно советует потребителям проявлять бдительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение продукции с доказанной репутацией.

Помимо качества продукции, Росконтроль также обратил внимание на упаковку кофе, оценивая ее удобство использования и информативность. Было отмечено, что некоторые бренды предоставляют недостаточно информации о происхождении кофейных зерен и условиях их обработки.

В целях повышения осведомленности потребителей, Росконтроль рекомендует обращать внимание не только на состав продукта, но и на информацию, предоставляемую производителем на упаковке, включая происхождение кофе и наличие сертификатов качества.

В результате исследования потребителям предоставлены ценные сведения о том, как выбирать качественный растворимый кофе, исходя из комплексной оценки продуктов на рынке. Это поможет сделать осознанный выбор в пользу продуктов, которые соответствуют не только их вкусовым предпочтениям, но и требованиям к качеству и безопасности.

Росконтроль опубликовал отчет об исследовании качества растворимого кофе на российском рынке, акцентируя внимание на сублимированных вариантах из-за их удобства приготовления.

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