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· Ульяна Сенько

«Не пейте это ни в коем случае»: Роскачество обнародовало некачественные марки кофе, которые не стоит брать даже по скидке

«Не пейте это ни в коем случае»: Роскачество обнародовало некачественные марки кофе, которые не стоит брать даже по скидке

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Недавно проведенное исследование Росконтроля пролило свет на качество растворимого кофе, доступного на рынке в России. Экспертиза была сосредоточена на изучении сублимированных кофейных продуктов.

Растворимый кофе, популярный выбор среди россиян за его удобство и быстроту приготовления, часто подвергается критике за использование добавок и ароматизаторов, которые могут маскировать низкое качество самого кофе. Важно отметить, что в отличие от натурального зернового кофе, растворимый вариант проходит дополнительные этапы обработки, что может влиять на его аромат и полезные свойства.

В исследовании Росконтроля особое внимание было уделено проверке содержания иностранных примесей и заменителей в кофе, таких как цикорий и злаки, что является актуальным вопросом для обеспечения честности и прозрачности на рынке продуктов питания. Наличие таких добавок в растворимом кофе не только изменяет вкус напитка, но и может оказывать нежелательное воздействие на здоровье потребителей.

В процессе лабораторного анализа были изучены уровни углеводов, глюкозы и других значимых ингредиентов в образцах кофе. Из всех протестированных марок особо выделились Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта», которые были отмечены за высокое качество и безопасность продукции.

В то время как такие бренды как Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite были отнесены к категории продуктов, не соответствующих установленным нормам, обнаружение в их составе добавок цикория и злаков было классифицировано как фальсификация.

Выводы исследования подтверждают рекомендацию Росконтроля к потребителям быть бдительными при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение тем брендам, которые зарекомендовали себя как надежные и качественные.

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