«Не пейте это ни в коем случае»: Роскачество обнародовало некачественные марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Результаты нового исследования, проведенного Росконтролем, раскрыли информацию о качестве растворимых кофейных продуктов на рынке России, с акцентом на анализ сублимированных видов кофе.

Эти продукты популярны среди потребителей за счет своей удобности и скорости приготовления, но зачастую их качество вызывает вопросы, связанные с добавлением в состав различных компонентов, которые могут скрыть настоящее качество напитка.

Особое внимание в исследовании было уделено выявлению нежелательных добавок, таких как цикорий и злаки, что крайне важно для гарантии честности на продовольственном рынке. Такие добавки могут не только искажать вкусовые качества напитка, но и оказывать негативное воздействие на здоровье человека.

В ходе испытаний были изучены показатели содержания углеводов и глюкозы, а также других важных ингредиентов в кофе. Продукция брендов Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» была признана качественной и безопасной.

В то время как продукты от Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite попали в список некачественных из-за обнаруженных добавок цикория и злаков, что считается признаком фальсификации.

Выводы этого исследования подчеркивают важность осмысленного выбора растворимого кофе потребителями, призывая отдавать предпочтение проверенным и надежным маркам.