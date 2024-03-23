«Не пейте это ни в коем случае»: Роскачество обнародовало некачественные марки кофе, которые не стоит брать даже по акции
dzen.ru
Результаты нового исследования, проведенного Росконтролем, раскрыли информацию о качестве растворимых кофейных продуктов на рынке России, с акцентом на анализ сублимированных видов кофе.
Эти продукты популярны среди потребителей за счет своей удобности и скорости приготовления, но зачастую их качество вызывает вопросы, связанные с добавлением в состав различных компонентов, которые могут скрыть настоящее качество напитка.
Особое внимание в исследовании было уделено выявлению нежелательных добавок, таких как цикорий и злаки, что крайне важно для гарантии честности на продовольственном рынке. Такие добавки могут не только искажать вкусовые качества напитка, но и оказывать негативное воздействие на здоровье человека.
В ходе испытаний были изучены показатели содержания углеводов и глюкозы, а также других важных ингредиентов в кофе. Продукция брендов Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» была признана качественной и безопасной.
В то время как продукты от Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite попали в список некачественных из-за обнаруженных добавок цикория и злаков, что считается признаком фальсификации.
Выводы этого исследования подчеркивают важность осмысленного выбора растворимого кофе потребителями, призывая отдавать предпочтение проверенным и надежным маркам.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань