Новости России
· Алина Алмакаева

Не пейте эти помои: Росконтроль обозначил марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Не пейте эти помои: Росконтроль обозначил марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

oka.fm

Подписаться в Telegram

Росконтроль презентовал результаты своего исследования, направленного на выявление низкокачественного растворимого кофе на российском рынке.

Основной упор делался на анализ сублимированных продуктов, выбранных за их простоту в приготовлении.

В ходе детального лабораторного анализа выборочных образцов кофе были изучены содержание углеводов, глюкозы и других критических составляющих. Среди проверенных брендов - Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на Паях" и "Черная карта" - было обнаружено высокое качество и безопасность продукции.

В свою очередь, марки Italica, "Фаворит" и Maccoffee Favorite причислены к списку несоответствующих установленным стандартам, так как в их составе были обнаружены цикорий и злаковые добавки, что является фальсификацией.

Исходя из полученных данных, Росконтроль рекомендует потребителям быть бдительными при выборе растворимого кофе и предпочитать проверенные бренды, подтверждающие свою чистоту и качество.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

чем заделать вентиляцию от тараканов

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

замена интеркулеров в Екатеринбурге

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.