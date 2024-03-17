Не пейте эти помои: Росконтроль обозначил марки кофе, которые не стоит брать даже по акции
oka.fm
Росконтроль презентовал результаты своего исследования, направленного на выявление низкокачественного растворимого кофе на российском рынке.
Основной упор делался на анализ сублимированных продуктов, выбранных за их простоту в приготовлении.
В свою очередь, марки Italica, "Фаворит" и Maccoffee Favorite причислены к списку несоответствующих установленным стандартам, так как в их составе были обнаружены цикорий и злаковые добавки, что является фальсификацией.
Исходя из полученных данных, Росконтроль рекомендует потребителям быть бдительными при выборе растворимого кофе и предпочитать проверенные бренды, подтверждающие свою чистоту и качество.
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