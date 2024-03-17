Не пейте эти помои: Росконтроль обозначил марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Росконтроль презентовал результаты своего исследования, направленного на выявление низкокачественного растворимого кофе на российском рынке.



Основной упор делался на анализ сублимированных продуктов, выбранных за их простоту в приготовлении.





В ходе детального лабораторного анализа выборочных образцов кофе были изучены содержание углеводов, глюкозы и других критических составляющих. Среди проверенных брендов - Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на Паях" и "Черная карта" - было обнаружено высокое качество и безопасность продукции.В свою очередь, марки Italica, "Фаворит" и Maccoffee Favorite причислены к списку несоответствующих установленным стандартам, так как в их составе были обнаружены цикорий и злаковые добавки, что является фальсификацией.Исходя из полученных данных, Росконтроль рекомендует потребителям быть бдительными при выборе растворимого кофе и предпочитать проверенные бренды, подтверждающие свою чистоту и качество.