Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже по акции
about-tea.ru
Росконтроль недавно выпустил результаты исследования, целью которого было выявить растворимые кофе низкого качества на рынке России.
Анализ центрировался вокруг сублимированных продуктов, предпочтительных за их простоту в приготовлении.
В лабораторных условиях проводился детальный анализ на содержание углеводов, глюкозы и других критических составляющих в выборке кофе. Среди проверенных брендов Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» заслужили высокие оценки за качество и безопасность продукта.
В контрасте с этим, Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite оказались в списке марок, не отвечающих установленным стандартам, с обнаружением в их составе цикория и злаковых добавок, что классифицируется как фальсификация.
Исходя из данных исследования, Росконтроль советует потребителям проявлять осмотрительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение брендам, подтвердившим свою чистоту и качество.
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