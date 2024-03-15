Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Росконтроль недавно выпустил результаты исследования, целью которого было выявить растворимые кофе низкого качества на рынке России.

Анализ центрировался вокруг сублимированных продуктов, предпочтительных за их простоту в приготовлении.

В лабораторных условиях проводился детальный анализ на содержание углеводов, глюкозы и других критических составляющих в выборке кофе. Среди проверенных брендов Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» заслужили высокие оценки за качество и безопасность продукта.

В контрасте с этим, Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite оказались в списке марок, не отвечающих установленным стандартам, с обнаружением в их составе цикория и злаковых добавок, что классифицируется как фальсификация.

Исходя из данных исследования, Росконтроль советует потребителям проявлять осмотрительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение брендам, подтвердившим свою чистоту и качество.