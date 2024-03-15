Новости России
· Ульяна Сенько

Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже по акции

about-tea.ru

Подписаться в Telegram

Росконтроль недавно выпустил результаты исследования, целью которого было выявить растворимые кофе низкого качества на рынке России.

Анализ центрировался вокруг сублимированных продуктов, предпочтительных за их простоту в приготовлении.

В лабораторных условиях проводился детальный анализ на содержание углеводов, глюкозы и других критических составляющих в выборке кофе. Среди проверенных брендов Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ» и «Черная карта» заслужили высокие оценки за качество и безопасность продукта.

В контрасте с этим, Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite оказались в списке марок, не отвечающих установленным стандартам, с обнаружением в их составе цикория и злаковых добавок, что классифицируется как фальсификация.

Исходя из данных исследования, Росконтроль советует потребителям проявлять осмотрительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение брендам, подтвердившим свою чистоту и качество.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани и Уфе заметили правительственный самолет со «шпионским» прошлым

Важное в РТ

19 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса волонтерских проектов

нужно ли мыть полы после обработки от блох

Новости Казани

3 часа назад

Над Казанью два дня подряд летают президентские самолеты

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

рукопашный бой система кадочникова в Москве

Новости Татарстана

день назад

МВД: Участились случаи кражи средств с банковских карт в Татарстане

Новости Татарстана

15 часов назад

Владимир Путин поблагодарил Чернышенко за «Игры будущего»

Новости Татарстана

день назад

За убийства и оборот оружия осудят членов ОПГ в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Казань из 50 стран прибыли делегаты Всемирного фестиваля молодежи

Новости Казани

18 часов назад

Баскетболист УНИКСа Луи Лабери попал в ДТП в центре Казани
Лонгриды
2 дня назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Казани

14 минут назад

Двое мужчин засудили бар «Соль» в Казани за отказ пропустить

Важное в РТ

19 минут назад

АО «Транснефть – Прикамье» - в числе победителей конкурса волонтерских проектов

Новости Казани

час назад

В Казани стартовали выборы президента РФ

Новости Татарстана

час назад

Пятеро учеников и учитель заболели корью в казанской школе
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
8 дней назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

3 часа назад

Над Казанью два дня подряд летают президентские самолеты

Новости Татарстана

15 часов назад

Владимир Путин поблагодарил Чернышенко за «Игры будущего»

Новости Татарстана

16 часов назад

Мошенники решили воспользоваться предстоящими выборами Президента РФ
С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице
Интересное в Казани
4 дня назад

С чувством, с толком, с расстановкой: как правильно подготовиться к Масленице