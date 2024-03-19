Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман
tehcovet.ru
Организация Росконтроль недавно представила результаты своего нового исследования, направленного на анализ качества растворимого кофе, доступного на российском потребительском рынке.
В исследовании участвовал сублимированный или растворимый кофе, который пользуется спросом из-за своей простоты приготовления и быстроты употребления.
В рамках лабораторного исследования были взяты образцы различных марок для анализа на содержание ключевых компонентов, таких как углеводы и глюкоза. Этот процесс включал в себя проверку на чистоту и соответствие заявленному составу, исключая возможное наличие заменителей и добавок.
По результатам исследования, кофе от производителей Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ», и «Черная карта» были отнесены к категории высококачественных, демонстрируя соответствие стандартам качества и безопасности.
В противовес этому, продукция от Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite была выявлена как не соответствующая критериям качества, с обнаружением в их составе элементов, не свойственных чистому кофе, например, цикория и злаковые добавки, что рассматривается как фальсификация.
Росконтроль настоятельно советует покупателям проявлять бдительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение продукции проверенных и надежных брендов, подтвердивших свою честность и качество. Это не только обеспечит более приятный вкусовой опыт, но и способствует поддержанию здоровья, исключая потребление нежелательных добавок.
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