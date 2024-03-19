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Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман

Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже если вы не гурман

tehcovet.ru

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Организация Росконтроль недавно представила результаты своего нового исследования, направленного на анализ качества растворимого кофе, доступного на российском потребительском рынке.

В исследовании участвовал сублимированный или растворимый кофе, который пользуется спросом из-за своей простоты приготовления и быстроты употребления.

В рамках лабораторного исследования были взяты образцы различных марок для анализа на содержание ключевых компонентов, таких как углеводы и глюкоза. Этот процесс включал в себя проверку на чистоту и соответствие заявленному составу, исключая возможное наличие заменителей и добавок.

По результатам исследования, кофе от производителей Jardin, Jacobs, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паяхъ», и «Черная карта» были отнесены к категории высококачественных, демонстрируя соответствие стандартам качества и безопасности.

В противовес этому, продукция от Italica, «Фаворит» и MacCoffee Favorite была выявлена как не соответствующая критериям качества, с обнаружением в их составе элементов, не свойственных чистому кофе, например, цикория и злаковые добавки, что рассматривается как фальсификация.

Росконтроль настоятельно советует покупателям проявлять бдительность при выборе растворимого кофе, отдавая предпочтение продукции проверенных и надежных брендов, подтвердивших свою честность и качество. Это не только обеспечит более приятный вкусовой опыт, но и способствует поддержанию здоровья, исключая потребление нежелательных добавок.

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