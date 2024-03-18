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· Артем Акчурин

Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже если дают бесплатно

Не пейте эти помои: Росконтроль назвал марки кофе, которые не стоит брать даже если дают бесплатно

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Росконтроль недавно провел исследование с целью выявить низкокачественные растворимые кофейные продукты, которые продаются на российском рынке.

Анализ сосредоточился на сублимированных продуктах, которые предпочитаются из-за своей простоты приготовления.

В лабораторных условиях был проведен детальный анализ содержания углеводов, глюкозы и других важных составляющих в образцах кофе. Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, "Московская кофейня на паяхъ" и "Черная карта" получили высокие оценки за качество и безопасность своих продуктов.

В отличие от этого, Italica, "Фаворит" и MacCoffee Favorite оказались в списке марок, не соответствующих установленным стандартам, поскольку в их составе были обнаружены цикорий и злаковые добавки, что считается фальсификацией.

Исходя из результатов исследования, Росконтроль рекомендует потребителям быть осторожными при выборе растворимого кофе и предпочитать бренды, которые подтвердили свою чистоту и качество.

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