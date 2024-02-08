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· Артем Акчурин

Не пейте эти помои ни в коем случае: названы марки кофе, которые не стоит брать даже со скидкой

Не пейте эти помои ни в коем случае: названы марки кофе, которые не стоит брать даже со скидкой

OKA.FM

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Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за их возможной подделки или несоответствия стандартам качества. Исследование было проведено на сублимированных видах кофе, так как они очень популярны и их легко приготовить. Образцы кофе были направлены в специализированную лабораторию для анализа углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.

Согласно результатам исследования, высокие оценки по качеству и безопасности получили такие марки, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.


Однако марки, такие как Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, были включены в черный список Росконтроля. Они не соответствуют стандартам качества кофе, так как содержат цикорий и зерновые злаки, что признано подделкой или недопустимым нарушением требований безопасности продукции.

Поэтому покупателям растворимого кофе рекомендуется обращать внимание на оценки Росконтроля и выбирать марки, которые получили положительные результаты анализа качества и безопасности, чтобы быть уверенными в приобретаемом продукте.

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