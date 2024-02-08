Не пейте эти помои ни в коем случае: названы марки кофе, которые не стоит брать даже со скидкой

Росконтроль опубликовал список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за их возможной подделки или несоответствия стандартам качества. Исследование было проведено на сублимированных видах кофе, так как они очень популярны и их легко приготовить. Образцы кофе были направлены в специализированную лабораторию для анализа углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.



Согласно результатам исследования, высокие оценки по качеству и безопасности получили такие марки, как Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.



Однако марки, такие как Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, были включены в черный список Росконтроля. Они не соответствуют стандартам качества кофе, так как содержат цикорий и зерновые злаки, что признано подделкой или недопустимым нарушением требований безопасности продукции.Поэтому покупателям растворимого кофе рекомендуется обращать внимание на оценки Росконтроля и выбирать марки, которые получили положительные результаты анализа качества и безопасности, чтобы быть уверенными в приобретаемом продукте.