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· Артем Акчурин

Не пейте эти помои ни в коем случае: назван кофе, который не стоит брать даже со скидкой

Не пейте эти помои ни в коем случае: назван кофе, который не стоит брать даже со скидкой

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Росконтроль опубликовал результаты исследования, касающегося подделок среди марок растворимого кофе. Рассматривались сублимированные виды кофе, популярные и простые в использовании. Пробы отправлялись в лабораторию для анализа углеводного состава, содержания глюкозы и прочих параметров.

Согласно выводам этого исследования, марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта получили высокие оценки по качеству и безопасности.


Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite попали в черный список Росконтроля. Эти продукты не соответствовали стандартам кофе, поскольку в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки, что свидетельствует о подделке.

Таким образом, при выборе растворимого кофе стоит обращать внимание на марки, которые получили положительные оценки в контрольном исследовании по качеству и безопасности.

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