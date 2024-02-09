Не пейте эти помои ни в коем случае: назван кофе, который не стоит брать даже со скидкой

Росконтроль опубликовал результаты исследования, касающегося подделок среди марок растворимого кофе. Рассматривались сублимированные виды кофе, популярные и простые в использовании. Пробы отправлялись в лабораторию для анализа углеводного состава, содержания глюкозы и прочих параметров.



Согласно выводам этого исследования, марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта получили высокие оценки по качеству и безопасности.



Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite попали в черный список Росконтроля. Эти продукты не соответствовали стандартам кофе, поскольку в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки, что свидетельствует о подделке.Таким образом, при выборе растворимого кофе стоит обращать внимание на марки, которые получили положительные оценки в контрольном исследовании по качеству и безопасности.