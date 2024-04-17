Не пейте эти помои: эти марки кофе не смейте брать даже по акции

Росконтроль провел последние исследования качества растворимого кофе, которые пролили свет на качество популярных марок, продаваемых в России.

Специальное внимание уделялось сублимированным кофе, известным своей простотой в приготовлении и широким распространением среди потребителей.

Лабораторные анализы были направлены на изучение углеводного состава и уровня глюкозы в кофе. Эти параметры помогают оценить настоящее качество и соответствие продукта заявленным стандартам. На основании анализов был составлен список марок, которые получили высшую оценку за безопасность и качество. В число лучших вошли Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта».

С другой стороны, Росконтроль опубликовал перечень марок, которые показали неудовлетворительные результаты. Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были указаны как марки, в состав которых входят нестандартные добавки, такие как цикорий и злаки, что не соответствует чистоте традиционного кофе.

Эксперты Росконтроля подчеркивают, что рынок растворимого кофе подвержен изменениям, и потребителям стоит регулярно ознакамливаться с обновленной информацией о качестве продуктов. Они советуют покупать кофе только у проверенных производителей и в магазинах с хорошей репутацией, чтобы избежать приобретения продукции сомнительного качества.