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Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

Не пейте эти помои: эти бренды кофе не смейте брать даже по акции

tehcovet.ru

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Эксперты из Росконтроля обновили список рекомендаций по выбору растворимого кофе, предупреждая о марках, которые лучше избегать из-за обнаружения фальсификатов.

Особое внимание было уделено сублимированным кофе, популярным за простоту приготовления и распространённостью на рынке.

Проанализированные образцы подверглись тестированию на содержание углеводов, включая глюкозу, среди других показателей качества. Исходя из результатов, наивысшую оценку за безопасность и качество продукции получили марки Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, «Московская кофейня на паях» и «Черная карта».

Тем не менее, марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite оказались в списке продукции, которую Росконтроль не рекомендует для покупки. Основной причиной стало обнаружение в их составе цикория и зерновых злаков, которые не соответствуют заявленным стандартам качества кофе.

Росконтроль подчёркивает необходимость следить за обновлениями информации о продукции и советует обращать внимание на продукцию от проверенных производителей и продавцов, чтобы избежать покупки фальсифицированной или некачественной продукции.

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