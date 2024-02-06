Не пейте эти помои: бренды кофе, которые не стоит покупать даже по акции

Эксперты Росконтроля выявили список марок растворимого кофе, от покупки которых рекомендуется воздержаться, даже если товар предлагается по сниженной цене, поскольку они оказались поддельными.



Анализ качества растворимого кофе был проведен на сублимированных разновидностях из-за их широкой распространенности и простоты приготовления. Образцы были предоставлены в лабораторию, где проводилось изучение углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров.



По результатам исследования лучшими марками оказались Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта. Эти товары получили высокую оценку за качество и безопасность.В то же время, в черный список Росконтроля были включены Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite, так как данные марки не соответствуют стандартам качества кофе. Проведенные исследования выявили наличие в их составе цикория и зерновых злаков.