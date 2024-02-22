Не пейте эти помои: бренды кофе, которые не стоит брать даже по скидке

Эксперты Росконтроля опубликовали важную информацию о марках растворимого кофе, на основе результатов исследований, чтобы предупредить потребителей о возможных рисках при выборе продукции. Проведенные экспертизы на качество сублимированного кофе носили целью обеспечить безопасность и соответствие высоким стандартам потребительской продукции.

Анализ образцов в лаборатории, включая проверку углеводного профиля и содержания глюкозы, помог выявить марки кофе, которые наилучшим образом соответствуют критериям качества. Среди них отмечаются Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта, получившие высокие оценки за безопасность и качество.

В то же время марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были распределены в чёрный список Росконтроля из-за нарушений стандартов, связанных с наличием цикория и зерновых злаков в их составе. Это обстоятельство делает продукцию подозрительной и неприемлемой для потребления из-за возможных вредных последствий для здоровья.