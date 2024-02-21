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· Артем Акчурин

Не пейте эти помои: бренды кофе, которые не стоит брать даже по акции

Не пейте эти помои: бренды кофе, которые не стоит брать даже по акции

OKA.FM

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Что точно не стоит покупать.

Список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за подделок, был опубликован экспертами росконтроля. Проверка качества осуществлялась на сублимированных видов кофе, поскольку они являются популярными и легкими в приготовлении.

Образцы продукции были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров. По результатам исследования, марками с высоким рейтингом качества и безопасности оказались jardin, jacobs, nescafe, ambassador platinum, московская кофейня на паяхъ и черная карта.

Однако марки italica, фаворит и maccoffee favorite были включены в черный список росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как содержат цикорий и зерновые злаки.

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