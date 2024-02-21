Не пейте эти помои: бренды кофе, которые не стоит брать даже по акции
OKA.FM
Что точно не стоит покупать.
Список марок растворимого кофе, которые не рекомендуется покупать из-за подделок, был опубликован экспертами росконтроля. Проверка качества осуществлялась на сублимированных видов кофе, поскольку они являются популярными и легкими в приготовлении.
Однако марки italica, фаворит и maccoffee favorite были включены в черный список росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как содержат цикорий и зерновые злаки.