Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Не отдал ни копейки»: Shaman обещал пожертвовать гонорар в 16 млн рублей, но не сделал этого

Жители Оренбургской области, пострадавшие от на...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Жители Оренбургской области, пострадавшие от наводнения, ожидали, что известный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержит их финансово после его концерта в Оренбурге.

Однако оказалось, что такие ожидания были безосновательны. Артист не обещал делиться своим гонораром, несмотря на слухи, которые активно распространялись в СМИ.

Почему SHAMAN не помог пострадавшим?

После концерта SHAMAN, который обошелся бюджету в 16 миллионов рублей, в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация, что певец мог бы перечислить часть заработанных средств жителям Оренбуржья, пострадавшим от наводнения. Однако мэрия города Оренбурга опровергла эти слухи, пояснив, что между городскими властями и артистом не было никаких договоренностей о пожертвованиях.

Как выяснилось, инициативу с просьбой передать гонорар в пользу пострадавших предложил комитет по защите семьи, материнства и детства Госдумы РФ. Они направили обращение к SHAMAN с просьбой перечислить свои 16 миллионов рублей в фонд помощи. Но так как эти призывы не нашли отклика у артиста, деньги не поступили.

Реакция местных властей и жителей

Среди жителей Оренбуржья также возникли мнения, что деньги, потраченные на концерт, следовало направить на социальные нужды. Однако концерт SHAMAN, несмотря на все призывы и критику, состоялся. Местные власти, как и сам артист, не считали возможным отменить мероприятие.

Что дальше?

Хотя ситуация вызвала широкую волну обсуждений, официальные лица подтвердили, что ожидания помощи от SHAMAN основывались лишь на слухах и просьбах отдельных депутатов Госдумы. В итоге мэрия Оренбурга и региональные власти не возлагали на артиста никаких обязательств по помощи пострадавшим.

Этот случай стал очередным примером того, как вокруг артистов создаются ложные ожидания, а вопросы благотворительности остаются на усмотрение самих знаменитостей.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани появятся небоскребы до 99 метров

Новости России

21 час назад

ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций

сэс пушкино московская область

Новости Татарстана

день назад

Власти Татарстана хотят забирать квартиры у уехавших россиян

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

сколько стоит ремонт квартиры в уфе в Уфе

Новости Казани

день назад

В Казани 9 октября обвиняемый сбежал из зала суда

Новости Казани

7 часов назад

В Казани массово перекроют улицы с 18 по 24 октября

Новости Казани

день назад

В Казани старшеклассники тушат горящие контейнеры

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане водитель Hyundai вылетел в кювет и умер

Новости Казани

день назад

Стало известно, где поймали мужчину, который совершил побег из казанского суда
Новости Татарстана
2 дня назад

Сельская блогерша Резеда из РТ похвасталась заработком от 200 тысяч до 2 млн

Благодаря блогу жительница РТ отдыхает с семьей...

Новости Казани

24 минуты назад

В Казани 12 октября пройдет ярмарка

Новости России

21 час назад

Клиенты ВТБ смогут выгнать мошенников из своего мобильного банка

Новости Татарстана

44 минуты назад

В Татарстане хотят воссоздать часть древнего города Ошель

Новости Казани

2 часа назад

В Казани на дороге лежит ребенок
В Казани первый снег может выпасть уже с 20 окт...
Новости Казани
9 минут назад

В Казани первый снег может выпасть уже с 20 октября

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане после ДТП с 2 автобусами возбуждено дело

Новости Казани

4 часа назад

Восстановленный после пожара Алафузовский театр начал работать

Новости Казани

4 часа назад

Бойцовый пес напал на ребенка в поселке Дербышки
АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профор...
Новости России
4 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» провело серию профориентационных мероприятий для школьников и студентов