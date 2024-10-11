«Не отдал ни копейки»: Shaman обещал пожертвовать гонорар в 16 млн рублей, но не сделал этого

Жители Оренбургской области, пострадавшие от наводнения, ожидали, что известный российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поддержит их финансово после его концерта в Оренбурге.

Однако оказалось, что такие ожидания были безосновательны. Артист не обещал делиться своим гонораром, несмотря на слухи, которые активно распространялись в СМИ.

Почему SHAMAN не помог пострадавшим?

После концерта SHAMAN, который обошелся бюджету в 16 миллионов рублей, в социальных сетях и некоторых СМИ появилась информация, что певец мог бы перечислить часть заработанных средств жителям Оренбуржья, пострадавшим от наводнения. Однако мэрия города Оренбурга опровергла эти слухи, пояснив, что между городскими властями и артистом не было никаких договоренностей о пожертвованиях.

Как выяснилось, инициативу с просьбой передать гонорар в пользу пострадавших предложил комитет по защите семьи, материнства и детства Госдумы РФ. Они направили обращение к SHAMAN с просьбой перечислить свои 16 миллионов рублей в фонд помощи. Но так как эти призывы не нашли отклика у артиста, деньги не поступили.

Реакция местных властей и жителей

Среди жителей Оренбуржья также возникли мнения, что деньги, потраченные на концерт, следовало направить на социальные нужды. Однако концерт SHAMAN, несмотря на все призывы и критику, состоялся. Местные власти, как и сам артист, не считали возможным отменить мероприятие.

Что дальше?

Хотя ситуация вызвала широкую волну обсуждений, официальные лица подтвердили, что ожидания помощи от SHAMAN основывались лишь на слухах и просьбах отдельных депутатов Госдумы. В итоге мэрия Оренбурга и региональные власти не возлагали на артиста никаких обязательств по помощи пострадавшим.

Этот случай стал очередным примером того, как вокруг артистов создаются ложные ожидания, а вопросы благотворительности остаются на усмотрение самих знаменитостей.