«Не надо нам такого счастья»: певица Пугачева старается отмазать мужа* и вернуться с ним в РФ

Известная певица Алла Пугачева, переехавшая в Израиль в 2022 году, заявляет о своем счастье за границей, однако источники близкие к артистке говорят о её желании вернуться в Россию.

Сложность ситуации усугубляется статусом её мужа Максима Галкина*, который получил в России метку иностранного агента из-за своих критических высказываний в адрес страны.

В ходе недавних поездок в Россию, Пугачева активно пыталась использовать свои связи для решения правовых проблем мужа, однако пока ей не удалось добиться успеха. В своем поместье в Грязи певица пока не появлялась, что свидетельствует о продолжающихся сложностях с возвращением.

Реакция общественности на новости о возможном возвращении певицы была широкой и весьма эмоциональной. В социальных сетях пользователи напомнили о недавних заявлениях Пугачевой, где она выразила мнение, что «нормальные люди в Россию не возвращаются». Многие сетевые комментаторы выразили сомнение в необходимости возвращения артистки и её супруга, подчеркивая, что их присутствие в стране не принесет желаемого счастья, сообщает портал hibiny.ru.

*признан иноагентом на территории РФ