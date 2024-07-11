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«Не надо нам такого счастья»: певица Алла Пугачева старается отмазать мужа* и вернуться с ним в Россию

Переезд Аллы Пугачевой в Израиль в 2022 году привлек внимание всей страны. Певица неоднократно делилась впечатлениями о жизни за границей, однако источники, близкие к артистке, уверяют: она скучает по России.

ok-magazine.ru

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Переезд Аллы Пугачевой в Израиль в 2022 году привлек внимание всей страны. Певица неоднократно делилась впечатлениями о жизни за границей, однако источники, близкие к артистке, уверяют: она скучает по России.

Сложный путь домой

Желание вернуться на родину наталкивается на серьезные препятствия. Статус «иностранного агента», который получил супруг Пугачевой Максим Галкин* из-за своих политических взглядов, создает юридические сложности для его пребывания в России.

По словам инсайдеров, певица несколько раз приезжала в Москву, пытаясь урегулировать ситуацию с Галкиным, но пока безрезультатно. Она также не посещала свой замок в Грязях, что тоже наводит на мысли о неопределенности ее планов.

Возвращение звезды: быть или не быть?

Слухи о возможном возвращении певицы вызывают бурные споры в сети. Многие напоминают слова певицы о том, что «нормальные люди в Россию не возвращаются», и сомневаются в целесообразности такого шага.

Возвращение в Россию после публично высказанной позиции — это сложный выбор, который может повлиять как на карьеру, так и на личную жизнь артистки. Чем закончится эта история - покажет время, - пишет издание «Хибины».

*признан иноагентом на территории РФ

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