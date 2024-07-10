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«Не надо нам такого счастья»: певица Алла Пугачева старается отмазать мужа* и вернуться с ним в РФ

Алла Пугачева, прославленная российская певица, после переезда в Израиль в 2022 году рассказывает о своем благополучии за границей, но источники, близкие к артистке, утверждают, что она все еще испытывает тягу к родине.

tvcenter.ru

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Алла Пугачева, прославленная российская певица, после переезда в Израиль в 2022 году рассказывает о своем благополучии за границей, но источники, близкие к артистке, утверждают, что она все еще испытывает тягу к родине.

Несмотря на заявления о счастье за пределами России, Пугачева, по слухам, рассматривает возможность вернуться в Россию, где она оставила множество личных и профессиональных связей.

Сложности возникают из-за политической обстановки, связанной с её мужем Максимом Галкиным*, который получил в России статус иностранного агента за свои открытые высказывания против действующей власти. Этот статус влечет за собой ряд юридических и общественных ограничений, что затрудняет возможность его беспрепятственного возвращения в страну.

По данным источников, в последнее время Пугачева предприняла несколько поездок в Россию с целью уладить правовые вопросы, связанные с положением мужа, однако пока эти усилия не увенчались успехом. Кроме того, она не посещала своё имение в Грязи, что подчеркивает продолжающиеся трудности с реализацией планов по возвращению.

Обсуждения в социальных сетях вокруг возможного возвращения Пугачевой в Россию выражаются в широком спектре мнений. Некоторые пользователи сети активно цитируют её предыдущие комментарии о том, что «нормальные люди в Россию не возвращаются», выражая сомнения относительно целесообразности и желательности её возвращения. Это дополнительно усиливает дебаты о том, может ли возвращение знаменитости положительно сказаться на её карьере и личной жизни после всех перипетий, сообщают «Хибины».

*признан иноагентом на территори РФ

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