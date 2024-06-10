«Не мясо, а сплошная соя»: Роскачество озвучило худший бренд филе цыпленка
mustafakebab.ru
В наше время всё больше внимания уделяется составу пищевых продуктов, особенно это касается изделий из мяса.
Производители часто вводят в состав мяса разнообразные добавки и консерванты, чтобы улучшить его внешний вид и продлить срок хранения. Анализирование, проведенное Роскачеством, недавно выявило значительные проблемы в качестве филе цыпленка одной из марок.
Филе цыпленка-бройлера бренда «Мираторг» показало неудовлетворительные результаты в проведенном рейтинге, оказавшись в нижней части списка по качеству.
Отрицательные аспекты филе:
- Обнаружение антибиотических веществ.
- Наличие хлороформа.
- Признаки начальной стадии порчи продукта.
- Проблемы с вкусом и ароматом.
- Ошибки в маркировке продукции.
Несмотря на отсутствие искусственных консервантов и точность пищевой ценности, критические недостатки этого продукта вызывают обеспокоенность. Присутствие вредных «ингредиентов» поднимает вопросы о безопасности и качестве филе, а также указывает на проблемы с сохранностью и маркировкой.
Такие данные делают филе от «Мираторг» не лучшим выбором для потребителей. Рекомендуется рассмотреть изделия других производителей, способных гарантировать качество и безопасность, сообщает ProГород12.
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