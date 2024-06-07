«Не мясо, а сплошная соя»: Роскачество назвало худший бренд филе цыпленка

В последнее время потребители всё чаще задаются вопросом о составе мясной продукции, которую они покупают. Этот вопрос особенно актуален для мяса птицы, к примеру, для филе цыпленка.

Производители часто добавляют в мясо различные химические компоненты, чтобы продлить срок его годности и улучшить внешний вид. Недавно проведенное исследование Роскачества подтвердило эти опасения, выявив некоторые проблемы с качеством продукции известного бренда «Мираторг», сообщает pg12.

Оценка качества филе цыпленка «Мираторг»

В рамках исследования было установлено, что филе без кожи цыпленка-бройлера от «Мираторг» занимает низкое место в рейтинге по качеству среди других марок. Несмотря на то что продукт обладает некоторыми достоинствами, он демонстрирует серьезные недостатки:

Обнаружение следов антибиотиков;

Наличие хлороформа;

Признаки начала порчи продукта;

Проблемы с органолептическими качествами;

Недостатки в маркировке продукта.

Потенциальные риски для потребителей

Наличие антибиотиков и хлороформа в филе цыпленка вызывает серьезные опасения по поводу безопасности и качества продукта. Эти компоненты могут представлять угрозу здоровью, особенно если продукт употребляется регулярно. К тому же, проблемы с органолептическими характеристиками и неправильная маркировка могут ввести в заблуждение потребителей относительно свежести и качества покупаемого мяса.

Рекомендации потребителям

На фоне этих результатов потребителям следует проявлять осторожность при выборе мясной продукции. Важно обращать внимание не только на цену и внешний вид продукта, но и на его состав, наличие добавок и результаты независимых исследований качества. Покупка продуктов от производителей с более высокими стандартами качества и безопасности может помочь избежать потенциальных проблем со здоровьем.

Исследование Роскачества ясно показывает, что выбор мясной продукции должен быть осознанным. Потребители должны быть информированы о возможных рисках и научиться выбирать качественные и безопасные продукты. В эпоху, когда производители часто прибегают к использованию различных химических добавок, знание и осторожность могут стать ключом к сохранению здоровья.