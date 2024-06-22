"Не мясо, а сплошная соя": Роскачество дали знать о самом худшем бренд филе цыпленка

Вопрос качества продуктов питания всегда стоит остро, особенно когда речь идет о мясе. Недавнее расследование Роскачества выявило серьезные проблемы с популярным продуктом — филе цыпленка-бройлера без кожи от бренда "Мираторг".

"Химия" в составе: экспертиза выявила в составе филе следы антибиотиков и хлороформа. Эти вещества вызывают серьезные опасения относительно безопасности продукта для здоровья потребителей.

В числе других недостатков:

Нарушения в органолептических показателях (вкус, запах, внешний вид);

Некорректная маркировка;

Случаи преждевременной порчи продукта.

Плюсы не перекрывают минусы: хотя исследование и выявило некоторые достоинства филе "Мираторг" (отсутствие посторонней ДНК, консервантов, соответствие заявленной массе), обнаруженные нарушения перечеркивают все плюсы.

Роскачество не рекомендует к покупке филе цыпленка-бройлера "Мираторг". Потребителям стоит обратить внимание на продукцию других производителей, гарантирующих высокие стандарты качества и безопасности своей продукции.