Не квасом, и не кефиром: в деревнях окрошку заливают только этим — вкус чудесный, освежает в адскую жару

Лето — время, когда особенно хочется легких и освежающих блюд. Окрошка — одно из самых популярных летних блюд в России, традиционно подаваемое с квасом или кефиром.

Однако в некоторых отдаленных деревнях страны сохранилась уникальная традиция, которая меняет восприятие этого классического супа: окрошку заливают сывороткой — побочным продуктом производства творога.

Сыворотка: натуральный и полезный ингредиент

Сыворотка долгое время считалась просто побочным продуктом, однако на самом деле она обладает целым рядом полезных свойств. Богата легкоусвояемыми белками и содержит мало жира, сыворотка также является источником витаминов и минералов, что делает её идеальной для летнего меню.

Преимущества сыворотки в окрошке

Освежающий вкус: Сыворотка добавляет легкую кислинку и освежающий вкус, делая окрошку идеальным блюдом для жарких дней.

Польза для здоровья: Как источник калия, кальция и фосфора, сыворотка способствует укреплению костей и поддержанию нормального давления, что особенно важно в жаркую погоду.

Низкокалорийность: Заменяя квас или кефир сывороткой, вы снижаете калорийность блюда, сохраняя при этом его питательную ценность.

Как приготовить окрошку на сыворотке?

Приготовление окрошки на сыворотке не отличается сложностью от традиционных рецептов. Вам понадобятся овощи — огурцы, редис, зелень, возможно, немного вареного картофеля или яйца. Все ингредиенты нарезаются, после чего заливаются холодной сывороткой. Для насыщения вкуса можно добавить немного горчицы или лимонного сока.

Использование сыворотки в качестве заправки для окрошки — это не только возможность попробовать что-то новое, но и способ сделать ваше летнее меню более разнообразным и полезным. Этот рецепт — прекрасный пример того, как традиционные продукты могут быть использованы с новым взглядом, превращая обыденные блюда в нечто особенное, что принесет удовольствие и пользу в жаркие дни.