Не квас, и не кефир: в деревнях окрошку заливают только этим — вкус волшебный, освежает в сильную жару

Лето — время освежающих блюд, которые помогают пережить зной. Одним из самых популярных летних блюд в России является окрошка.

Традиционно она известна своими различными вариациями, в том числе на квасе или кефире. Однако в некоторых российских деревнях к окрошке подходят совершенно по-иному, добавляя в неё ингредиент, который делает вкус блюда поистине волшебным. И это — тан.

Тан — секрет освежающей окрошки

Тан — это традиционный напиток на основе ферментированного молока, который чаще всего встречается в кухнях Кавказа и Центральной Азии. Этот напиток, изготавливаемый из овечьего, козьего или коровьего молока, проходит процесс ферментации, который придает ему легкую кислинку и освежающий вкус.

Почему тан идеален для окрошки?

Освежающий эффект: Тан известен своими освежающими свойствами, благодаря чему он превосходно утоляет жажду в жаркую погоду.

Пищеварительные преимущества: Ферментированные продукты полезны для пищеварения. Тан, используемый в окрошке, способствует улучшению пищеварения и обладает пробиотическими свойствами.

Универсальность: Тан хорошо сочетается с различными ингредиентами окрошки, такими как огурцы, редис, зелень и вареные яйца, подчеркивая их вкус и добавляя блюду пикантности.

Как приготовить окрошку на тане?

Для приготовления окрошки на тане вам понадобится:

Огурцы, нарезанные кубиками

Редис, нарезанный тонкими полукругами

Вареные яйца, нарезанные кубиками

Зелень (укроп, зеленый лук)

Соль, черный перец по вкусу

Холодный тан

Смешайте овощи, яйца и зелень в большой миске, затем посолите и поперчите. Залейте холодным таном и хорошо перемешайте. Оставьте окрошку на некоторое время в холодильнике, чтобы она хорошо пропиталась и охладилась.

Окрошка на тане — это отличный способ добавить разнообразия в летнее меню. Этот напиток не только усиливает вкусовые качества традиционной окрошки, но и делает её ещё более подходящей для утоления жаркой летней жажды. Если вы ищете новые гастрономические ощущения или просто хотите порадовать себя и близких необычным и вкусным блюдом, попробуйте приготовить окрошку на тане. Этот вкус вас точно не разочарует!