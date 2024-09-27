Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не горчица и не фацелия: существует сидерат мощнее — такой рыхлой почва не будет даже после червей, а плодородность на высоте

В мире агрономии не перестают искать способы ул...

pinterest.com

Подписаться в Telegram

В мире агрономии не перестают искать способы улучшения качества почвы. Недавние исследования выявили сидерат, превосходящий известные горчицу и фацелию по эффективности улучшения структуры и плодородия почвы.

Этот растительный организм не только способствует более активному насыщению почвы полезными микроэлементами, но и делает её структуру исключительно рыхлой, что обычно достигается только с помощью земляных червей.

Люпин — новый король сидератов

Люпин — это многолетнее растение, которое, благодаря своему глубокому корневищу, способно проникать в тяжелые почвы, разрыхляя их и обогащая азотом, что делает его идеальным выбором для использования в качестве сидерата. Люпин выделяет вещества, стимулирующие рост полезной микрофлоры в почве, что в свою очередь увеличивает её плодородие.

Преимущества люпина как сидерата:

  • Улучшение структуры почвы: Люпин значительно улучшает водо- и воздухопроницаемость почвы, что важно для развития корневой системы растений.
  • Борьба с эрозией: благодаря своей способности крепко удерживаться в почве, люпин эффективен в предотвращении эрозии.
  • Обогащение почвы азотом: как бобовое растение, люпин естественным образом обогащает почву азотом, что снижает необходимость в химических удобрениях.
  • Подавление сорняков: густая листва люпина помогает подавлять рост сорняков, тем самым сокращая трудозатраты на их удаление.
  • Биоразнообразие: Люпин привлекает полезных насекомых, таких как пчелы, что способствует улучшению опыления культурных растений.

Как выращивать люпин как сидерат

Выращивание люпина не требует особых усилий. Это растение предпочитает солнечные участки и хорошо адаптируется к бедным почвам. Однако, для достижения наилучших результатов, важно правильно подготовить почву и обеспечить адекватный полив в период вегетации. Люпин посевают ранней весной или осенью, и уже через несколько месяцев можно будет наблюдать улучшение качества почвы.

Люпин представляет собой мощный и экологически безопасный способ улучшения плодородия почвы. Его способность к улучшению структуры почвы и обогащению её полезными веществами делает его незаменимым сидератом для современных агрономов. С учетом текущих тенденций в агрокультуре, люпин может сыграть ключевую роль в устойчивом развитии сельского хозяйства.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

10 часов назад

25 сентября в аварии на трассе М-12 погиб татарстанский предприниматель

Интересное в Казани

день назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

убираем плесень служба

Новости Татарстана

день назад

Самая пожилая женщина РТ живет в Елабуге, а мужчина — в Пестрецах

Интересное в Казани

3 дня назад

Кулинарные шедевры для всех и каждого: рецепты деликатесов от ресторана «Каспийка»

чистка лица жидким азотом цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

9 часов назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Новости Казани

10 часов назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

8 часов назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Новости Казани

день назад

Зарипова прокомментировала ситуацию с тем самым пансионатом в Щербаково

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске 5-классник избил 3-классницу до сотрясения мозга
Новости Казани
9 часов назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Однако Алибаевы заявляли, что жилье они приобре...

Новости Татарстана

14 минут назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Интересное в Казани

день назад

«За 5 лет сменилось 4 директора»: основатель казанской сети стоматологических клиник рассказал о внутренней кухне

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Казани

3 часа назад

В метро Казани изменится график движения поездов из-за саммита БРИКС
Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки ...
Новости Казани
час назад

Пожарные потушили загоревшийся балкон 5-этажки на Восстания

Новости Казани

3 часа назад

Во дворе Присутственных мест 28 сентября выступит клоун

Новости Казани

5 часов назад

В Казани откроется Центр народно-художественных промыслов

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ программа модернизации ЖКХ стартует в 2025 году
Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если ...
Интересное в Казани
4 дня назад

Халяль лайфстайл: как соблюдать традиции, если нет времени готовить дома