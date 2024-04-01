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Не будет работать уже с 1 апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

Не будет работать уже с 1 апреля: Whatsapp принял новое решение для всех россиян

regnum.ru

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В начале апреля россиян ждет крупное обновление в работе известного мессенджера WhatsApp. По данным PRIMPRESS, изменения затронут технические требования приложения, что приведет к его недоступности на устаревших устройствах.

Эксперты сообщают, что обновленные требования касаются операционных систем устройств, на которых установлен WhatsApp. С апреля мессенджер перестанет поддерживать смартфоны с Android версии ниже 5.0 и устройства Apple с iOS ниже версии 12. Пользователям телефонов с KaiOS потребуется версия 2.5.0 или выше, включая модели JioPhone и JioPhone 2.

Разработчики утверждают, что такие изменения направлены на повышение безопасности пользователей и обеспечение совместимости с современными стандартами защиты данных. Ограничения также затронут пользователей ПК: доступ к мессенджеру будет возможен только с операционными системами Windows 10.1 и более новыми, а также macOS 11 и выше.

Эксперты подчеркивают, что это обновление необходимо для повышения эффективности и безопасности приложения. Однако пользователей предупреждают о необходимости обновления своих устройств или перехода на более новые модели для продолжения пользования сервисом.

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