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Не будет доступа уже с 9 ноября: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

С ноября популярный мессенджер WhatsApp, которы...

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С ноября популярный мессенджер WhatsApp, который активно используют миллионы россиян, вводит обновлённые правила, направленные на изменение работы групп и сообществ. Нововведения коснутся множества пользователей, ведь теперь доступ к некоторым функциям в чатах будет ограничен.

Сообщества: новые возможности и правила

Теперь в WhatsApp можно создавать так называемые «сообщества», объединяющие несколько групп. Это новшество окажется полезным для людей с общими интересами, сотрудников компаний и родителей, объединённых в группы для обсуждения школьных дел. Однако сообщества будут функционировать по новым правилам. Администраторы смогут удалять сообщения любого участника, лишая их возможности восстановить или просмотреть удалённый контент. При этом в чате будет отображено, кто и когда удалил сообщение, что добавит прозрачности в управлении сообществом.

Лимиты на количество участников и видеозвонки

Одним из интересных изменений станет возможность включать до 1 024 пользователей в одно сообщество. Однако видеозвонки, которые также являются популярной функцией, будут ограничены до 32 человек. Таким образом, WhatsApp остаётся удобным для больших и малых групп, но с определёнными ограничениями.

Почему обновление важно?

Разработчики WhatsApp объясняют эти изменения стремлением к улучшению функциональности группового общения и обеспечению удобства управления. Новые функции позволят повысить безопасность и сделать общение в больших группах более организованным.

Нововведения WhatsApp позволят пользователям оптимизировать своё общение, предоставляя администратору больше возможностей для управления контентом. Пользователям стоит заранее ознакомиться с правилами, чтобы эффективно пользоваться обновлёнными сообществами и избегать нежелательных ситуаций.

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