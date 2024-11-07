Не будет доступа уже с 8 ноября: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

Мессенджер WhatsApp анонсировал новые условия для российских пользователей, которые вступят в силу уже с 6 ноября.

В обновленном формате WhatsApp позволяет создавать сообщества, объединяющие сразу несколько групп на основе общих интересов. Такое нововведение дает администраторам новые полномочия, включая возможность удалять сообщения всех участников. Эти сообщения будут полностью удалены из доступа как для автора, так и для других участников, но информация о времени и авторе удаления останется видимой в чате.

Ограничения по числу участников также обновлены: в сообществе могут находиться до 1 024 пользователей, а для видеозвонков доступ будет ограничен до 32 человек. Все изменения станут доступны для пользователей с указанной даты.

