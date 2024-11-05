Не будет доступа уже с 6 ноября: WhatsApp вводит новое правило для всех россиян

Популярный мессенджер WhatsApp, которым активно пользуются миллионы россиян, вводит новые условия использования групповых чатов, вступающие в силу уже с 6 ноября.

Эти изменения коснутся всех пользователей приложения и особенно повлияют на тех, кто активно участвует в групповых чатах по интересам, рабочим вопросам или школьным сообществам родителей.

Новые возможности и ограничения для групповых чатов

Одним из ключевых нововведений станет функция создания сообществ, которые позволят объединять несколько групповых чатов под одним «зонтиком». Это нововведение призвано улучшить взаимодействие и структуру общения в мессенджере, позволяя участникам разных групп собираться на одной платформе.

Вместе с этим WhatsApp вводит ряд правил для таких сообществ:

Права администраторов: администраторы сообществ теперь смогут удалять сообщения, отправленные любым участником группы. Это позволит удалять сообщения, не соответствующие правилам чата, и повысить контроль над содержимым. После удаления сообщение будет недоступно для всех участников, включая автора. При этом в чате будет указываться время удаления и администратор, который удалил сообщение, чтобы сохранять прозрачность действий.

Лимит на количество участников: каждое сообщество может включать до 1 024 человек. Хотя это значительное количество пользователей, видеозвонки в таких сообществах будут ограничены: в них смогут участвовать одновременно не более 32 человек.

Как это повлияет на пользователей?

Для многих пользователей такие изменения станут удобным решением, особенно для крупных групп, где контроль над содержимым и удобство общения становятся важными аспектами. Администраторы групп смогут более эффективно управлять беседой, что может снизить количество нежелательных сообщений и улучшить качество коммуникации.

Однако пользователям следует быть готовыми к тому, что удаленные администратором сообщения будут недоступны. Это нововведение может вызвать споры о прозрачности и конфиденциальности, особенно в больших группах.

Советы для пользователей

Чтобы привыкнуть к новым условиям, рекомендуется:

Уважать правила сообщества и помнить, что администраторам дано право удалять сообщения.

Использовать видеозвонки в маленьких группах или заранее уточнять, кто из участников сможет подключиться, чтобы избежать неудобств при лимите в 32 человека.

Подписывать правила для групп, если вы администратор, чтобы все участники знали, какие сообщения могут быть удалены.

Новые функции WhatsApp, которые вступают в силу 6 ноября, открывают перед пользователями мессенджера новые возможности и привносят значительные изменения в управление группами. Благодаря этим мерам WhatsApp стремится создать более управляемую и безопасную среду для общения.