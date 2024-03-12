Не бойтесь желаний: Глоба предрекла двум знакам зодиака белую полосу уже с 13 марта

Согласно гороскопу российского астролога Тамары Глобы, март 2024-го обещает быть благоприятным месяцем для двух знаков зодиака.

Весы, знак под покровительством Венеры, ожидают удачные перемены в разных жизненных аспектах. Их ждет период благополучия в личных отношениях, профессиональной сфере и учебе. Середина месяца принесет улучшения в финансовом состоянии, а также откроет перспективы для инвестиций и начала новых бизнес-проектов.

Девы, представители земной стихии, также встретят март с положительными изменениями. Любовная сфера Девы будет полна радостных моментов: для семейных представителей этого знака наступит время гармонии и взаимопонимания, а одинокие могут встретить свою вторую половину. В карьере Дев намечаются значительные успехи благодаря поддержке влиятельного наставника.

Девы, отличающиеся практичностью и вниманием к деталям, смогут использовать эти качества для достижения своих целей. В то время как Весы, наслаждаясь поддержкой Венеры, найдут гармонию и красоту в окружающем мире. Так, звезды благоволят обоим знакам, предвещая месяц успехов и счастливых событий.