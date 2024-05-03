Не берите - внутри красители и антибиотики: в Роскачестве назвали марки колбасы, которые лучше не покупать

Эксперты из Роскачества раскрыли информацию о плохих оценках брендов колбасы после серии проверок.

Специалисты приобрели различные виды популярного продукта и выявили серьезные недочеты в некоторых марках, рекомендуя избегать их при покупке, сообщает PRIMPRESS.

По мнению экспертов, колбаса остается одним из любимых продуктов на столах россиян, особенно в зимний период, когда ее активно используют для закусок, перекусов, завтраков и обедов.

Для обеспечения качественного продукта рекомендуется обращаться к рейтингам, составленным и проверенным специалистами. Так как Роскачество имеет правительственную аккредитацию для таких исследований, их выводы можно считать достоверными.

Эксперты отметили наихудшие образцы колбасы, включая сервелат, популярный на праздничных столах. "Дмитрогорский продукт" был признан самым низкокачественным, так как в лабораторном анализе были обнаружены антибиотики и краситель, не указанные на упаковке.

Среди других марок, эксперты не рекомендовали покупать докторскую колбасу от Губернской мясной компании из-за наличия антибиотиков и недостаточного содержания жира. Колбаса под маркой "Егорьевская" также получила низкую оценку из-за недостаточного содержания белка по сравнению с заявленным.