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Не берите - внутри красители и антибиотики: Роскачество опубликовало список колбас, которые лучше не покупать

Эксперты из Роскачества сообщили о критике некоторых брендов колбасы после проведения тестирования продукции.

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Эксперты из Роскачества сообщили о критике некоторых брендов колбасы после проведения тестирования продукции. Специалисты изучили различные виды популярной колбасы и выявили серьезные претензии к некоторым маркам, рекомендуя избегать покупки этих продуктов, передает PRIMPRESS.

По мнению экспертов, колбаса продолжает быть одним из самых популярных продуктов в рационе россиян, особенно в зимний период. Она часто используется в качестве закуски, перекусов, завтрака или обеда.

Однако, для обеспечения качества продукта важно ориентироваться на проверенные и аккредитованные исследования. Рейтинги, подготовленные Роскачеством, являются авторитетными благодаря их правительственной аккредитации.

Эксперты отметили наихудшие образцы колбасы, в частности, сервелат, который часто употребляется на праздничных столах. "Дмитрогорский продукт" был признан наименее качественным из продуктов, обнаружены антибиотики и краситель в составе без указания на упаковке.

Среди докторской колбасы не рекомендовано покупать продукцию Губернской мясной компании из-за наличия антибиотиков и недостаточного содержания жира. Колбаса под маркой "Егорьевская" также получила низкую оценку из-за недостаточного содержания белка по сравнению с заявленным.

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