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Не берите - внутри красители и антибиотики: Роскачество назвало марки колбасы, которые лучше не покупать

Не берите - внутри красители и антибиотики: Роскачество назвало марки колбасы, которые лучше не покупать

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Эксперты из Роскачества представили данные о брендах колбасы, которые не прошли проверку и получили минимальные оценки. Они купили популярные продукты различных видов и выявили серьезные проблемы с некоторыми марками, рекомендуя избегать их покупку, сообщает PRIMPRESS.

Колбаса остается одним из любимых продуктов в рационе россиян, особенно в зимний период. Она часто используется как закуска для бутербродов, перекусов или на завтрак и обед.

Для обеспечения качества продукта важно учитывать рейтинги, подготовленные и проверенные специалистами.

Эксперты выявили наихудшие образцы колбасы, включая сервелат, который часто употребляется на праздничных столах. "Дмитрогорский продукт" был признан наименее качественным, так как в анализе обнаружились антибиотики и краситель, не указанные на упаковке.

Губернская мясная компания также попала в список не рекомендуемых брендов докторской колбасы из-за обнаружения антибиотиков и низкого содержания жира. "Егорьевская" колбаса имела недостаточное содержание белка, что привело к очень низкой оценке от экспертов.

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