Не берите - внутри красители и антибиотики: эксперты Роскачества озвучили марки колбасы, которые лучше не покупать
polymerh.ru
Недавнее исследование Роскачества показало, что не все марки колбас соответствуют ожиданиям потребителей и стандартам качества. В связи с широким потреблением колбасы в России, как в повседневной жизни, так и во время праздников, результаты этих проверок особенно актуальны.
Сервелат от «Дмитрогорского продукта» обнаружился содержащим антибиотики и красители, которые не были указаны на упаковке. Это нарушение стандартов безопасности питания привело к крайне низкой оценке этой продукции.
Докторская колбаса от Губернской мясной компании также не соответствовала стандартам, поскольку содержала антибиотики и жировые составляющие в количестве ниже допустимого.
Продукция марки «Егорьевская» получила низкие оценки из-за несоответствия заявленного содержания белка.
Эти результаты подчеркивают необходимость тщательного выбора продуктов и демонстрируют значение независимых проверок качества. Они также напоминают о важности осведомленности потребителей о том, что попадает в их тарелку.
Как защитить себя:
- Проверяйте этикетки: Всегда внимательно изучайте состав продукта перед покупкой.
- Ищите сертификаты качества: Предпочитайте продукты, которые имеют подтверждение соответствия стандартам качества.
- Будьте в курсе: Следите за публикациями Роскачества и других независимых организаций, проводящих тестирование продуктов.
Результаты исследований Роскачества помогают россиянам делать осознанный выбор и защищают их права как потребителей. Понимание того, какие продукты могут быть потенциально вредными, позволяет минимизировать риски для здоровья.
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