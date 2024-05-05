Не берите - внутри красители и антибиотики: эксперты Роскачества озвучили марки колбасы, которые лучше не покупать

Недавнее исследование Роскачества показало, что не все марки колбас соответствуют ожиданиям потребителей и стандартам качества. В связи с широким потреблением колбасы в России, как в повседневной жизни, так и во время праздников, результаты этих проверок особенно актуальны.

Сервелат от «Дмитрогорского продукта» обнаружился содержащим антибиотики и красители, которые не были указаны на упаковке. Это нарушение стандартов безопасности питания привело к крайне низкой оценке этой продукции.

Докторская колбаса от Губернской мясной компании также не соответствовала стандартам, поскольку содержала антибиотики и жировые составляющие в количестве ниже допустимого.

Продукция марки «Егорьевская» получила низкие оценки из-за несоответствия заявленного содержания белка.

Эти результаты подчеркивают необходимость тщательного выбора продуктов и демонстрируют значение независимых проверок качества. Они также напоминают о важности осведомленности потребителей о том, что попадает в их тарелку.

Как защитить себя:

Проверяйте этикетки: Всегда внимательно изучайте состав продукта перед покупкой.

Ищите сертификаты качества: Предпочитайте продукты, которые имеют подтверждение соответствия стандартам качества.

Будьте в курсе: Следите за публикациями Роскачества и других независимых организаций, проводящих тестирование продуктов.

Результаты исследований Роскачества помогают россиянам делать осознанный выбор и защищают их права как потребителей. Понимание того, какие продукты могут быть потенциально вредными, позволяет минимизировать риски для здоровья.