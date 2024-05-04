Не берите - внутри красители и антибиотики: эксперты Роскачества назвали марки колбасы, которые лучше не покупать

В последнем исследовании Роскачества были выделены марки колбас, которые не оправдали ожиданий экспертов, получив низкие оценки за качество.

В ходе многочисленных проверок были выявлены наименования продукции, использование которых специалисты теперь категорически не рекомендуют.

Колбаса является одним из наиболее популярных мясных продуктов в России, активно употребляемым как в повседневном, так и в праздничном рационе. Именно поэтому качество и безопасность данного продукта находятся под особенным контролем.

Роскачество, аккредитованное правительством для проведения таких исследований, выявило значительные нарушения в составе некоторых образцов колбасы. Особое внимание эксперты обратили на сервелат от «Дмитрогорского продукта», в котором обнаружены следы антибиотиков и красителей, не указанных на этикетке. Это нарушение стандартов и норм безопасности питания привело к получению маркой наименьшей оценки в рейтинге.

Не лучше обстояли дела и с докторской колбасой от Губернской мясной компании, в которой также обнаружены антибиотики, а жировые составляющие оказались ниже заявленных норм. А продукция марки «Егорьевская» получила низкий балл из-за несоответствия содержания белка указанным показателям.

Подобные открытия подчеркивают значимость выбора проверенной продукции и демонстрируют важность независимых проверок качества продуктов питания. Роскачество продолжает следить за соответствием товаров стандартам качества, чтобы россияне могли делать осознанный выбор на полках магазинов.