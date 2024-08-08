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· 16+ · Алина Алмакаева

Не берите такую жижу даже для блинов: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше оставить на полке магазина

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Росконтроль бьет тревогу: на прилавках российских магазинов обнаружено фальсифицированное молоко. Эксперты проверили более 50 популярных брендов и выявили нарушения, которые ставят под сомнение не только вкус продукта, но и его безопасность.

"Отличники" молочного рейтинга:

В числе лучших оказались марки, которые уже завоевали доверие потребителей: "Экомилк", "Село зеленое", "Вкуснотеево", "Простоквашино" и "Молоко нашей дойки". Лабораторные исследования подтвердили их натуральность, отсутствие вредных добавок и высокое качество.

Опасные "двойники":

К сожалению, не все производители оказались столь добросовестными. Молоко под маркой "Маруся" попало в "черный список" из-за присутствия кишечной палочки и превышения норм микробной обсемененности. Это значит, что употребление такого продукта может представлять серьезную угрозу для здоровья.

Фальсификатом признаны марки "Честное коровье молоко" и "36 копеек". В их составе обнаружены фитостерины – вещества, характерные для растительных жиров. Это прямое доказательство того, что молоко разбавлено растительными аналогами и не соответствует заявленному составу.

Будьте бдительны!

Росконтроль напоминает о важности внимательного изучения информации на упаковке и рекомендует отдавать предпочтение проверенным производителям. Ведь речь идет не только о вкусе, но и о здоровье вас и ваших близких.

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