Не берите такое даже для блинов: Росконтроль назвал марки молока, которые лучше оставить на полке магазина

Эксперты составили перечень молочных брендов, которые не рекомендуется приобретать в магазинах. Росконтроль сообщил о наличии подделок на российском рынке, что делает употребление таких продуктов нежелательным, даже для приготовления блинов и других блюд, сообщает news-komi.

Сотрудники Центра экспертизы Росконтроля провели исследование этого сегмента. Они закупили свыше 50 известных марок молока в различных супермаркетах для последующего анализа в независимых лабораториях, оценив их по множеству параметров.

Некоторые бренды продемонстрировали высокий уровень качества по итогам года. Например, молоко под маркой «Экомилк» с жирностью 3,2% было признано оригинальным, без антибиотиков и консервантов, безопасным и отличающимся превосходными вкусовыми характеристиками.

Среди лучших марок выделяются «Село зеленое», «Вкуснотеево», «Простоквашино» и «Молоко нашей дойки». Учёные подтвердили, что в этих образцах отсутствуют растительные жиры и сухое молоко.

Однако некоторые бренды провалили проверку. Молоко «Маруся» попало в черный список из-за присутствия кишечной палочки и превышения нормы микрофлоры. «Честное коровье молоко» и «36 копеек» были классифицированы как фальсификаты из-за фитостеринов, что указывает на добавление растительных жиров.