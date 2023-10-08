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· Алина Алмакаева

«Не берите подделку»: Роскачество назвало марки масла, которые лучше не покупать

«Не берите подделку»: Роскачество назвало марки масла, которые лучше не покупать

PRIMPRESS

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На основании проведенного исследования, специалисты Роскачества составили список шести брендов сливочного масла, которые следует избегать при покупке.

Как отметили в Роскачестве, цена не всегда является показателем качества товара. Для определения подделки необходимо проводить лабораторные исследования, поэтому все закупленные образцы были отправлены в соответствующие лаборатории.

По результатам анализов, эксперты выявили нарушения у шести брендов сливочного масла. Фальсификацией оказались "Молочная мозаика", "Солнечная долина", "Вологодские традиции", "Деревенская буренка", "Славянское" и "Волжаночка". Эти продукты, с ориентировочной ценой от 30 до 60 рублей за сто граммов, были приобретены специалистами даже в известных торговых сетях, например, в "Светофоре". Однако эксперты отметили, что иногда недорогое сливочное масло может быть высокого качества. В частности, масло "Каждый день", стоимостью 44 рубля за сто граммов, было признано качественным.

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