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Не берите ни в коем случае - внутри красители и антибиотики: Роскачество опубликовало список колбас, которые лучше не покупать

Специалисты из Роскачества поделились информацией о некоторых брендах колбасы, которые получили минимальные оценки в ходе проверок.

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В России были объявлены изменения

Специалисты из Роскачества поделились информацией о некоторых брендах колбасы, которые получили минимальные оценки в ходе проверок. После приобретения популярного продукта различных марок, эксперты выявили серьезные претензии к нескольким из них. PRIMPRESS сообщило об этом.

Колбаса остается одним из самых востребованных продуктов, которые часто появляются на столах жителей России. Особенно в холодное время года этот товар покупается чаще всего, так как его можно использовать в качестве закуски, на завтрак или обед.

Для обеспечения высокого качества продукта важно ориентироваться на рейтинги, составленные и проверенные специалистами. Роскачество имеет аккредитацию от правительства России для подобных исследований, что придает их данным авторитетность.

Эксперты выявили наихудшие образцы колбасы, включая сервелат, который часто употребляется на праздничных столах. Одним из наименее качественных брендов, по мнению специалистов, оказался "Дмитрогорский продукт". В лабораторном анализе было выявлено наличие антибиотиков и красителя в составе колбасы, не указанных на упаковке, что является серьезным нарушением.

В отношении докторской колбасы эксперты не рекомендовали приобретение продукции Губернской мясной компании. В продукте также были обнаружены антибиотики, а содержание жира оказалось недостаточным. Кроме того, колбаса под маркой "Егорьевская" содержала меньше заявленного количества белка, что послужило основанием для выставления продукту очень низкой оценки.

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