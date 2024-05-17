Не берите этот творог даже со скидкой: специалисты Роскачества обнаружили в нескольких брендах запрещенный «мясной клей»

Последний анализ Роскачества выявил нарушения стандартов в творожной продукции от ведущих производителей, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева», вызвавшие серьезные сомнения о качестве пищевых продуктов в России.

Основные нарушения включают:

Использование микробной трансглютаминазы: Исследование показало, что в твороге использовался так называемый «мясной клей» для улучшения его текстуры и объема, что противоречит законодательству Евразийского экономического союза и снижает процент натуральных ингредиентов в продукте.

Превышение уровней дрожжей, плесени и кишечной палочки: Продукция брендов «Вкуснотеево» и «Можайского» содержит опасные уровни дрожжей и плесени, что указывает на серьезные санитарные нарушения, сообщили в РБК.

Меры регулирующих органов:

В свете этих находок, Россельхознадзор и Роспотребнадзор начали ряд действий для укрепления контроля качества продуктов, включая выдачу предупреждений нарушителям и планирование внеплановых проверок производителей.

Как потребители могут защитить себя: