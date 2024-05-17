Не берите этот творог даже со скидкой: специалисты Роскачества обнаружили в нескольких брендах запрещенный «мясной клей»
flectone.ru
Последний анализ Роскачества выявил нарушения стандартов в творожной продукции от ведущих производителей, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева», вызвавшие серьезные сомнения о качестве пищевых продуктов в России.
Основные нарушения включают:
- Использование микробной трансглютаминазы: Исследование показало, что в твороге использовался так называемый «мясной клей» для улучшения его текстуры и объема, что противоречит законодательству Евразийского экономического союза и снижает процент натуральных ингредиентов в продукте.
- Превышение уровней дрожжей, плесени и кишечной палочки: Продукция брендов «Вкуснотеево» и «Можайского» содержит опасные уровни дрожжей и плесени, что указывает на серьезные санитарные нарушения, сообщили в РБК.
Меры регулирующих органов:
- В свете этих находок, Россельхознадзор и Роспотребнадзор начали ряд действий для укрепления контроля качества продуктов, включая выдачу предупреждений нарушителям и планирование внеплановых проверок производителей.
Как потребители могут защитить себя:
- Проверка маркировки: Убедитесь, что продукция имеет все необходимые маркировки и сертификаты.
- Покупка в проверенных магазинах: Приобретайте продукты только в магазинах с хорошей репутацией, чтобы минимизировать риск покупки некачественной продукции.
- Внимание к срокам годности: Тщательно следите за датами и условиями хранения продуктов.
- Информированность: Следите за новостями от Роскачества и других контрольных органов, чтобы быть в курсе последних данных о безопасности продуктов.
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