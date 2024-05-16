Не берите этот творог даже со скидкой: эксперты Роскачества обнаружили в нескольких брендах запрещенный «мясной клей»

Недавний анализ Роскачества привел к важному обнаружению: в продукции известных производителей творога, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева», найдены серьезные нарушения стандартов. Эти данные вызвали активные дебаты среди специалистов и потребителей о необходимости усиленного контроля качества.

Основные выводы исследования:

Исследование выявило использование микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», для улучшения текстуры и объема творога, что противоречит законодательству Евразийского экономического союза. Это добавление уменьшает процент натуральных ингредиентов в продукте.

Также было обнаружено, что продукция от «Вкуснотеево» и «Можайского» содержит превышенные уровни дрожжей, плесени и кишечной палочки, что указывает на нарушения санитарных норм в производстве, передает РБК.

Действия регулирующих органов:

В ответ на эти находки, Россельхознадзор и Роспотребнадзор инициировали меры для усиления контроля за качеством продуктов, включая предупреждения для нарушителей и планы по проведению внеплановых проверок.

Как потребители могут защитить себя:

Проверять маркировку: Удостоверьтесь, что на продукции имеются все необходимые маркировки и сертификаты.

Выбирать проверенные источники: Приобретайте продукцию в магазинах с хорошей репутацией.

Внимание к срокам годности: Следите за датами и условиями хранения продуктов.

Быть информированным: Следите за обновлениями от Роскачества и других органов, чтобы быть в курсе последних новостей о безопасности продуктов.

Отчет Роскачества напоминает о важности бдительности каждого потребителя в защите собственного здоровья и обеспечении безопасности питания. Взаимодействие с надежными поставщиками и осведомленность о продуктах являются ключом к обеспечению качества пищи.