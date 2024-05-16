Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Не берите этот творог даже со скидкой: эксперты Роскачества обнаружили в нескольких брендах запрещенный «мясной клей»

Недавний анализ Роскачества привел к важному обнаружению: в продукции известных производителей творога найдены серьезные нарушения стандартов.

vyborexperta.ru

Подписаться в Telegram

Недавний анализ Роскачества привел к важному обнаружению: в продукции известных производителей творога, таких как «Свежее завтра» и «Славянские кружева», найдены серьезные нарушения стандартов. Эти данные вызвали активные дебаты среди специалистов и потребителей о необходимости усиленного контроля качества.

Основные выводы исследования:

  • Исследование выявило использование микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», для улучшения текстуры и объема творога, что противоречит законодательству Евразийского экономического союза. Это добавление уменьшает процент натуральных ингредиентов в продукте.
  • Также было обнаружено, что продукция от «Вкуснотеево» и «Можайского» содержит превышенные уровни дрожжей, плесени и кишечной палочки, что указывает на нарушения санитарных норм в производстве, передает РБК.

Действия регулирующих органов:

  • В ответ на эти находки, Россельхознадзор и Роспотребнадзор инициировали меры для усиления контроля за качеством продуктов, включая предупреждения для нарушителей и планы по проведению внеплановых проверок.

Как потребители могут защитить себя:

  • Проверять маркировку: Удостоверьтесь, что на продукции имеются все необходимые маркировки и сертификаты.
  • Выбирать проверенные источники: Приобретайте продукцию в магазинах с хорошей репутацией.
  • Внимание к срокам годности: Следите за датами и условиями хранения продуктов.
  • Быть информированным: Следите за обновлениями от Роскачества и других органов, чтобы быть в курсе последних новостей о безопасности продуктов.

Отчет Роскачества напоминает о важности бдительности каждого потребителя в защите собственного здоровья и обеспечении безопасности питания. Взаимодействие с надежными поставщиками и осведомленность о продуктах являются ключом к обеспечению качества пищи.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

4 часа назад

Откройте Чувашию по-новому: скоростные теплоходы свяжут Чебоксары и Казань

уничтожить тараканов вызвать специалиста

Новости Татарстана

день назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

купирование ушей в Казани

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

день назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Татарстана

день назад

В Казани открыли движение по улице Московской

Новости Татарстана

день назад

В РТ ввели ограничения для аэропортов из-за угрозы безопасности
Лонгриды
56 минут назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

16 минут назад

В Казани на ул. 2-й Туринской до конца мая ограничат движение

Интересное в Казани

день назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

Новости Татарстана

31 минуту назад

В «Нижнекамскнефтехиме» во время испытаний произошел взрыв

Новости Татарстана

41 минуту назад

Доцент КФУ рассказал, какая погода будет в Татарстане в ближайшие дни
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

56 минут назад

Турпоток на майские праздники в Казанском Кремле за год стал больше на 52%

Новости Казани

час назад

Дмитриенко сожалеет, что подставил фигуристку Валиеву

Новости Татарстана

2 часа назад

На обходе Челнов и Нижнекамска устанавливают линии электроосвещения
Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше