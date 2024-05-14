Не берите этот творог даже бесплатно: Роскачество обнаружило в нескольких брендах запрещенный «мясной клей»

Специалисты Роскачества обнародовали марки творога, которые настоятельно не рекомендуются к покупке и употреблению в пищу, так как в них были обнаружены серьезные нарушения норм качества и безопасности.

Роскачество выявило использование микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей», в твороге некоторых брендов, включая «Свежее завтра» и «Славянские кружева». Этот фермент, запрещённый к использованию в пищевой промышленности на территории Евразийского экономического союза с 1 января 2020 года, был обнаружен в ходе проверки качества творога 5% жирности, сообщает РБК.

В ходе исследования, охватившего 21 торговую марку, включая одну белорусскую, анализировались 77 показателей качества. Продукция изучалась как с крупных торговых сетей, так и с Даниловского рынка в Москве.

Микробная трансглютаминаза используется для улучшения текстуры и увеличения объёма продукта за счёт связывания белков, что позволяет производителям экономить на натуральных ингредиентах. Однако применение этого фермента в продуктах, таких как сыр, творог и йогурты, категорически запрещено законодательством ЕАЭС из-за потенциальных рисков для здоровья.

Кроме того, в результате исследования были обнаружены другие нарушения. В твороге с Даниловского рынка, а также в продукции таких марок как «Вкуснотеево», «Коровка из Кореновки», «Можайский», «Нытвенский маслозавод» и «Ярче!» зафиксировано превышение содержания дрожжей. Также были выявлены случаи превышения уровня плесени и обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подчеркивает несоответствие некоторых образцов установленным стандартам безопасности.

На фоне этих находок Россельхознадзор и Роспотребнадзор приняли меры против нарушителей, включая предостережения и планирование внеплановых проверок. Такие шаги направлены на усиление контроля качества пищевых продуктов и обеспечение соблюдения требований к безопасности продуктов питания.

Исследование Роскачества подчеркивает необходимость бдительности как со стороны потребителей, так и регуляторов в отношении соблюдения стандартов качества и безопасности продуктов питания на российском рынке.