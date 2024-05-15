Не берите этот творог даже бесплатно: эксперты Роскачества обнаружили в нескольких брендах запрещенный «мясной клей»

Роскачество провело обширное исследование творога, представленного на российском рынке, и выявило серьезные нарушения в продукции некоторых производителей.

Эти результаты подчеркивают важность контроля качества продуктов питания и вызвали значительное обсуждение среди экспертов и потребителей.

В ходе исследования было установлено, что некоторые бренды, включая «Свежее завтра» и «Славянские кружева», использовали микробную трансглютаминазу, другими словами «мясной клей». Этот фермент, который улучшает текстуру продукта и позволяет увеличивать его объем за счет связывания белков, приводит к уменьшению количества натуральных ингредиентов, что нарушает законодательство Евразийского экономического союза.

Дополнительно, в твороге с рынка и от брендов, таких как «Вкуснотеево» и «Можайский», было обнаружено превышение содержания дрожжей и плесени, а также присутствие бактерий группы кишечной палочки, что указывает на серьезные проблемы с гигиеной производства.

На фоне этих находок, Россельхознадзор и Роспотребнадзор приняли ряд мер, направленных на усиление контроля за качеством продукции и защиту здоровья потребителей. Это включает предостережения для нарушителей и планирование внеплановых проверок производств, пишет РБК.

Рекомендации для потребителей:

Проверяйте маркировку: Убедитесь, что продукция имеет все необходимые маркировки и сертификаты качества.

Избегайте сомнительных источников: Приобретайте продукты в надежных магазинах с хорошей репутацией.

Следите за свежестью: Обращайте внимание на сроки годности и условия хранения продуктов.

Оставайтесь информированными: Следите за официальными сообщениями от Роскачества и других регуляторных органов.

Исследование Роскачества является напоминанием о том, что бдительность и осведомленность потребителей играют ключевую роль в обеспечении безопасности и качества пищевых продуктов. Важно не только следить за рекомендациями, но и активно требовать от производителей соблюдения стандартов качества и безопасности.