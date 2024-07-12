«Не берите этот чай даже даром»: Росконтроль озвучил три популярных бренда, которые оказались в черном списке

Чай играет особенную роль в российском обществе — он символизирует не только теплые семейные встречи и дружеские разговоры, но и предоставляет моменты релаксации в нашей занятой жизни.

Важность этого напитка делает актуальными вопросы о его качестве и безопасности. По результатам последнего исследования Росконтроля, качество чая на рынке вызывает смешанные чувства.

Анализ популярных в России марок чая выявил различия в качестве. Чаи марок «Бета-чай», Greenfield, Ahmad Tea и «Майский» продемонстрировали хорошее качество. Однако, зеленый чай из Шри-Ланки и Ленинградской области содержал уровни плесени, превышающие допустимые нормы. Кроме того, были выявлены проблемы с качеством черного чая из Москвы, сообщает ProGorod59.

Как правильно выбрать чай?

Важность происхождения:

Происхождение чайных листьев играет ключевую роль в определении качества напитка. Например, чайные листья, выращенные в регионах с оптимальными климатическими условиями, обычно имеют лучшее качество и меньше подвержены загрязнениям.

Проверка маркировки и сертификатов:

На упаковке чая должны быть четкие маркировки и сертификаты, подтверждающие соответствие продукта государственным и международным стандартам качества и безопасности. Это может включать маркировки ГОСТ или Роскачество.

Выбор чая, богатого полезными веществами:

Исследования подтверждают, что качественный чай содержит множество антиоксидантов, витаминов и минералов. Эти вещества способствуют укреплению здоровья, поддержанию иммунной системы и даже снижению риска различных заболеваний.

Рекомендации для покупателей:

Избегайте покупки чая по слишком низкой цене: качество такого продукта может оказаться под сомнением.

Тщательно изучите информацию на упаковке: происхождение чая, сертификацию и состав.

Проверьте отзывы и рекомендации: они могут предоставить дополнительную информацию о качестве и популярности продукта среди потребителей.

Подходя к выбору чая осознанно, каждый может наслаждаться этим великолепным напитком, зная, что он не только вкусен, но и безопасен для здоровья.